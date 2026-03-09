Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRAS Percepat Pembangunan Infrastruktur Baja Modular

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |14:01 WIB
JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memperkuat pembangunan nasional melalui inovasi infrastruktur baja modular yang cepat bangun dan adaptif. Langkah ini dirancang sebagai solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara luas.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menyampaikan bahwa transformasi produk baja modular ini merupakan manifestasi nyata keberpihakan perusahaan terhadap kepentingan publik. Menurutnya, baja modular bukan sekadar inovasi konstruksi, melainkan sebuah gerakan sosial (social movement) untuk menyediakan fasilitas fisik yang aman, layak, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

"Fokus kami melampaui aspek komersial. Kami berkomitmen memastikan teknologi baja nasional hadir sebagai solusi kemanusiaan sekaligus pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam keterangannya, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Teknologi Baja Modular

Bagi Krakatau Steel Group, baja bukan sekadar komoditas, melainkan solusi kemanusiaan yang nyata. Melalui teknologi modular yang cepat bangun, Perseroan mengawali tahun 2026 dengan aksi nyata di tiga titik strategis Indonesia.

Langkah dimulai pada 2 Februari 2026 lalu di Sumatera Utara, melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis. Komitmen ini berlanjut ke Bener Meriah, Aceh pada 12 Februari, di mana Klinik Darurat Waskita hadir sebagai respons cepat bagi warga terdampak banjir bandang. Perjalanan ini kemudian mencapai Makassar pada 18 Februari dengan tuntasnya SPPG Modular di Universitas Hasanuddin.

Rangkaian proyek ini membuktikan bahwa di tangan Krakatau Steel, kekuatan baja telah bertransformasi menjadi infrastruktur pelayanan publik yang adaptif, aman, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat.

 

Halaman:
1 2
