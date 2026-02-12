Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |14:09 WIB
Intip Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global
Intip Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global
A
A
A

JAKARTA -  Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) menggaungkan pentingnya kedaulatan industri baja nasional di tengah derasnya pembangunan dalam negeri dan tekanan dinamika global.

Chairman IISIA sekaligus Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Akbar Djohan menegaskan industri baja nasional tidak boleh sekadar menjadi penonton saat proyek-proyek besar berjalan di negeri sendiri.

Menghadapi Badai Global dengan Kemandirian

Akbar Djohan menekankan bahwa industri saat ini tengah menghadapi tekanan besar. “Kita berada di tengah badai global. Oversupply melanda pasar dunia, harga bahan baku berfluktuasi, dan tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 IISIA 2026, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Mengusung tema “Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional”, Munas IISIA 2026 menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan, tantangan global, serta langkah konkret dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional.

Namun di balik tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Proyek infrastruktur yang terus berjalan, hilirisasi yang semakin masif, serta pertumbuhan sektor manufaktur menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan. Tanpa fondasi yang kuat, peningkatan permintaan baja hanya akan menjadi pintu masuk bagi produk luar negeri.

“Hari ini kita berjanji: Baja nasional harus berdaulat! Kita harus mandiri, kompetitif, dan menjadi tuan rumah yang tangguh di negeri sendiri,” tegas Akbar.

 

Halaman:
1 2 3
