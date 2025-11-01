Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM yang berlaku Sabtu, 1 November 2025. Harga BBM Pertamina ada yang naik dan tetap.



Harga BBM Pertamina yang mengalami kenaikan per 1 November 2025 adalah jenis Dexlite dan Pertamina Dex.



Harga BBM Dexlite naik Rp200 dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Demikian dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).



Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.



Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap seperti BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.



Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 November 2025 yang berlaku di Jabodetabek: