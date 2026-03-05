Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Jaga Pasokan BBM-LPG, Perkuat Monitoring Lewat Digital Hub

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:32 WIB
Pertamina Jaga Pasokan BBM-LPG, Perkuat Monitoring Lewat Digital Hub
Pertamina Jaga Pasokan BBM-LPG, Perkuat Monitoring Lewat Digital Hub (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menjaga pasokan energi nasional, terutama momen Ramadhan dan Idulfitri 2026 dengan berbagai langkah penguatan (build-up) pasokan energi seperti BBM dan LPG. Monitoring pasokan ini dilakukan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, sistem pengawasan dan pengendalian pasokan energi Pertamina yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Pertamina Digital Hub juga menjadi salah satu strategi Pertamina untuk menjaga level cadangan energi, supaya secara konsisten tersedia setiap waktu. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan, pemanfaatan teknologi tinggi menjadi salah satu cara Pertamina dalam mengawasi pengelolaan energi secara real time. Pertamina Digital Hub sudah terkoneksi dengan seluruh bisnis Pertamina, sehingga semua aktivitas maupun proses bisnis terpantau dengan jelas. 

“Pada fasilitas ini, Pertamina mampu memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi di setiap rantai pasok secara kontinyu, mulai dari sektor hulu, pengolahan, pengapalan dan pengangkutan, hingga distribusi ke SPBU-SPBU Pertamina. Kami memiliki akses terhadap data dan kamera pengawasan, bahkan pergerakannya setiap detik,” jelas Baron di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pada sektor hulu, operasional dipastikan berjalan sesuai standar, sehingga target operasional dari masing-masing entitas dapat terjaga. 

Sementara itu, pada sektor hilir, Pertamina mampu memonitor pergerakan kapal yang membawa produk ataupun minyak mentah, atau proyeksi ketibaan pengadaan produk atau minyak mentah tersebut, untuk kemudian diolah di enam kilang Pertamina. Optimalisasi operasional kilang dalam negeri terus dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204950/migas-bV01_large.jpg
PHE Pastikan Operasi Hulu Migas Pasok Kebutuhan Energi Selama Ramadhan dan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203602/pertamina-XrQW_large.jpg
5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201106/pertamina-XuJz_large.jpg
Percepat Distribusi BBM dan LPG, Pertamina Sigap Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200241/pertamina-Ycid_large.jpg
Subholding Downstream Pertamina Optimalisasi Operasional Hilir Migas, Jamin Pasokan BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199759/pertamina-G4nA_large.jpg
Susunan 16 Direksi dan 12 Komisaris Subholding Downstream Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199728/pertamina-k9G2_large.jpg
Sah! 3 Anak Usaha Pertamina Resmi Digabung Jadi Subholding Downstream
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement