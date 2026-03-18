Ternyata Ini Alasan Tol Cipali Dijuluki Paling Mematikan di Dunia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |21:05 WIB
Ternyata Ini Alasan Tol Cipali Dijuluki Paling Mematikan di Dunia
Ternyata ini alasan Tol Cipali dijuluki paling mematikan di dunia. (Foto: Okezone.com/Lintasmarga)
JAKARTA – Ternyata ini alasan Tol Cipali dijuluki paling mematikan di dunia. 

Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) kerap dijuluki sebagai salah satu tol paling mematikan di dunia. Julukan tersebut muncul karena tingginya angka fatalitas kecelakaan di ruas tol tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu, rata-rata terdapat satu korban jiwa di setiap kilometer ruas Tol Cipali. Tingginya angka kecelakaan ini disebabkan oleh sejumlah faktor.

Perbedaan kecepatan yang signifikan antara kendaraan pribadi dan truk menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Selain itu, pengemudi yang berkendara dalam waktu lama berisiko mengalami penurunan aliran darah dan oksigen, yang dapat memicu kelelahan hingga microsleep atau hilangnya kesadaran sesaat.

Tingginya fatalitas kecelakaan juga berkaitan dengan risiko tabrak depan-belakang. Dalam sejumlah kasus, kendaraan pribadi masuk ke kolong truk sehingga menyebabkan dampak fatal. Data menunjukkan sekitar 97 persen penumpang kendaraan pribadi meninggal dunia dalam kecelakaan jenis ini.

Faktor kelalaian manusia menjadi penyebab utama kecelakaan di Tol Cipali. Pengemudi kerap melampaui batas kecepatan, kurang mengantisipasi kondisi jalan, serta mengemudi dalam kondisi mengantuk.

 

Berita Terkait
1,2 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran
Kendaraan Berhenti di Bahu Jalan, Arus Lalin di KM 129 Tol Cipali Melambat
5 Rest Area Jalur Mudik yang Instagramable, Bisa Istirahat Sekaligus Healing
H-3 Lebaran, Volume Kendaraan di Tol Cipali Melonjak Hampir 2 Kali Lipat
Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Lebaran 2026, Ini Jadwal dan Rutenya 
Jelang One Way, Jalur Arah Jakarta di Tol Cipali Mulai Disterilisasi
