HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |20:48 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya
Harga BBM Pertamina naik mulai 1 November 2025. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku mulai besok, Sabtu 1 November 2025. Harga BBM Pertamina mengalami kenaikan untuk jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite naik Rp200 dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Demikian dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 Oktober, dari Pertalite, Pertamax hingga Dexlite

Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.

Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap seperti BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 November 2025 yang berlaku di Jabodetabek:

Pertamina BBM harga BBM
