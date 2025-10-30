Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG

JAKARTA - Keandalan listrik diperkuat lewat regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG). Hal ini usai fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG di Tarakan, Kalimantan Utara resmi beroperasi pada 13 Oktober 2025.

Infrastruktur baru ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara yang selama ini bergantung pada gas pipa dari lapangan associated minyak dan BBM.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari program gasifikasi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sekaligus meningkatkan ketahanan energi mengingat BBM yang sebagian bersumber dari impor sedangkan gas tersedia di dalam negeri.

"Penggunaan LNG atau gas juga akan mengurangi sepertiga emisi karbon dibandingkan BBM dalam mendukung Net Zero Emission (NZE)," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Rakhmad, keberhasilan proyek Tarakan tidak lepas dari dukungan produsen LNG Kayan LNG Nusantara, pemerintah daerah provinsi maupun kota dan sinergi antar instansi.

“Koordinasi antara PLN Energi Primer Indonesia, PLN Energi Gas, Kayan LNG Nusantara dan Pemerintah Daerah berjalan intensif. Proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Saat ini Mini Regas Tarakan menjadi pioneer konversi BBM ke gas yang akan dikembangkan di wilayah lainnya,” tambahnya.