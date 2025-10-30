Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |20:01 WIB
Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG
Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Keandalan listrik diperkuat lewat regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG). Hal ini usai fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG di Tarakan, Kalimantan Utara resmi beroperasi pada 13 Oktober 2025.

Infrastruktur baru ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara yang selama ini bergantung pada gas pipa dari lapangan associated minyak dan BBM.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari program gasifikasi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sekaligus meningkatkan ketahanan energi mengingat BBM yang sebagian bersumber dari impor sedangkan gas tersedia di dalam negeri. 

"Penggunaan LNG atau gas juga akan mengurangi sepertiga emisi karbon dibandingkan BBM dalam mendukung Net Zero Emission (NZE)," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Rakhmad, keberhasilan proyek Tarakan tidak lepas dari dukungan produsen LNG Kayan LNG Nusantara, pemerintah daerah provinsi maupun kota dan sinergi antar instansi.

“Koordinasi antara PLN Energi Primer Indonesia, PLN Energi Gas, Kayan LNG Nusantara dan Pemerintah Daerah berjalan intensif. Proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Saat ini Mini Regas Tarakan menjadi pioneer konversi BBM ke gas yang akan dikembangkan di wilayah lainnya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173136/pembangkit_listrik-uiaX_large.jpg
Pasokan Gas untuk PLTMG Bangkanai Diperkuat, Topang Kelistrikan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171088/batu_bara-NCR4_large.jpg
3 Skenario Krisis Pasokan Energi Primer Diuji untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170413/gas_bumi-IiJw_large.jpg
Gas Jadi Pilar Transisi Energi dan Keandalan Listrik Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736/plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148362/pembangkit_listrik-dnbu_large.jpg
RI Perkuat Sistem Kelistrikan, Gasifikasi Pembangkit Listrik Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3147962/pembangkit_listrik-WK5h_large.jpg
Kurangi BBM, Proyek Strategis Gasifikasi Pembangkit Listrik Mulai Dibangun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement