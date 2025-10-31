Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi

JAKARTA - Proyek proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pulau Pemping dikebut. Saat ini PLN EPI bersama PT Timas Suplindo menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) proyek pipa gas WNTS.



Proyek strategis ini akan menjadi tonggak penting dalam menyalurkan gas bumi dari wilayah Natuna ke sistem kelistrikan domestik, khususnya untuk memperkuat pasokan energi di Batam dan wilayah Kepulauan Riau.



Penandatanganan kontrak EPCI merupakan tindak lanjut dari penandatanganan LoI pada 3 Oktober 2025 dan diharapkan Commercial Operation Date (COD) pada awal 2026.



Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto, menjelaskan, penandatangan kontrak ini menjadi langkah kongkrit PLN dan PLN EPI untuk melaksanakan penugasan Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan ruas pipa WNTS-Pemping yang bertujuan untuk memperkuat pasokan gas domestik.



“Pembangunan Pipa WNTS–Pemping merupakan bukti komitmen PLN Group dalam memperkuat rantai pasok infrastruktur energi primer yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Proyek ini akan memperkuat sistem kelistrikan baik di Batam, Sumatera Bagian Tengah maupun Jawa Bagian Barat dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dari wilayah kerja Natuna,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).



Rakhmad menambahkan bahwa proyek ini mencakup pekerjaan offshore dan onshore, termasuk proses tie-in dengan jaringan pipa eksisting baik WNTS maupun Pemping serta pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) di Pulau Pemping. Dia optimistis kolaborasi dengan Timas Suplindo akan memastikan proyek berjalan dengan selamat, aman, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu tertinggi.



Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan dan kemandirian energi nasional.



“Kami di PLN EPI sangat bersemangat mendukung visi Presiden Prabowo untuk memastikan ketahanan energi nasional tercapai secara maksimal di masa kepemimpinan beliau,” tutur Nikson.