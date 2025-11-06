Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei menurunkan emisi sebesar 35.475 ton CO₂e, setara dengan emisi tahunan lebih dari 8 ribu mobil bensin atau penanaman 570 ribu pohon. Hal ini memberikan kontribusi konkret terhadap target nasional pengurangan emisi dan ketahanan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, yang menempatkan ekonomi hijau dan kemandirian energi sebagai prioritas utama.

PLTBg Sei Mangkei memanfaatkan biogas (gas metana) dari limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) milik PTPN III. Gas yang dulunya terbuang ke udara sekarang justru menjadi sumber listrik bersih bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Dengan teknologi covered lagoon, gas metana ditangkap dan diubah menjadi listrik ramah lingkungan berkapasitas 2,4 MW, cukup untuk menyalakan lebih dari 3 ribu rumah setiap harinya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga telah menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk PLTBg Sei Mangkei.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan, terbitnya SPE ini menjadi bukti bahwa dampak lingkungan dari proyek ini kini juga diakui secara ekonomi. Kredit karbon dari PLTBg Sei Mangkei telah resmi tercatat di bursa karbon nasional (IDXCarbon) dan menjadi salah satu unit karbon kredit berbasis energi terbarukan (RE) yang siap diperdagangkan.

“SPE ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi yang telah terjalin sejak 2018, ketika PLTBg Sei Mangkei dibangun. Kami bangga karena proyek ini tidak hanya berhasil menghasilkan listrik hijau, tetapi juga diakui secara resmi oleh pemerintah atas kontribusinya dalam menurunkan emisi. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060,” ujar John dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/11/2025).