HOME FINANCE SMART MONEY

Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |18:07 WIB
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI (Foto: Prajogo/Barito Pacific)
A
A
A

JAKARTA - Berikut daftar saham milik Prajogo Pangestu di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prajogo Pangestu mempunyai beberapa perusahaan yang listing di BEI. Dari perusahaan ini membuat Prajogo Pangestu menghasilkan harta kekayaan yang fantastis.

Tidak heran, Prajogo Pangestu kini menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia 2025 versi Forbes. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD39,8 miliar atau Rp664,34 triliun (kurs Rp16.692 per USD) yang berasal dari berbagai bisnisnya seperti petrokimia, batu bara hingga energi baru terbarukan.

Ya, perusahaan milik Prajogo Pangestu ini sudah terdaftar alias listing di BEI. Dengan terdaftar di BEI, akan mempengaruhi valuasi perusahaan yang berujung pada harta kekayaan Prajogo Pangestu.

Saham-saham yang berada di bawah kendali Prajogo Pangestu tidak hanya dikenal karena nilai kapitalisasi yang besar, tapi juga likuiditasnya yang tinggi di pasar saham Indonesia.

Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI

1. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Barito Pacific merupakan perusahaan utama milik Prajogo dan menjadi pintu masuknya ke pasar modal pada tahun 1993. Dengan melepas saham sebanyak 85 juta lembar saat IPO, BRPT memulai perjalanan sebagai salah satu perusahaan publik yang cukup lama bertahan dan terus berkembang. Harga saham BRPT di level Rp3.580 pada 16 Desember 2025.

2. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)

Anak usaha Barito Pacific di bidang petrokimia ini masuk bursa pada tahun 2008. Dengan harga IPO Rp2.200 per saham, Chandra Asri kini menjadi salah satu perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan harga saham signifikan di level Rp7.075 pada 16 Desember 2025.

3. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

CUAN berfokus pada sektor pertambangan batu bara dan baru melakukan IPO pada 8 Maret 2023 dengan harga penawaran Rp220. Saham ini langsung menarik perhatian publik dan mencatatkan enam kali auto-reject atas (ARA) pada hari pertama, yang menandakan permintaan tinggi. Kini harga saham CUAN di level Rp2.360 pada 16 Desember 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
