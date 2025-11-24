Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Turun Lagi! Cek Daftar Terbaru di SPBU Vivo, Pertamina Cs Berlaku 24 November 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:28 WIB
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun lagi pada hari ini, Senin 24 November 2025. SPBU Vivo menurunkan harga BBM jenis Revvo 92 menjadi Rp12.680 per liter dari harga sebelumnya Rp12.890.

Penurunan harga BBM jenis RON 92 ini usai stok BBM di SPBU Vivo kembali tersedia. Dikutip dari akun instagram resminya Jakarta, Senin (24/11/2025), tercatat harga terbaru Revvo 92 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Oktober, yakni dari Rp12.890 per liter menjadi Rp12.680 per liter mulai November.

Selain Revvo 92, BBM jenis bensin masih kosong sejak pertengahan Oktober. Di sisi lain, harga BBM jenis solar, yakni Diesel Primus Plus, stabil di angka Rp14.410 per liter sejak awal November.

Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo:

Revvo 90: -
Revvo 92: Rp12.680 per liter
Revvo 95: -
Diesel Primus Plus: Rp14.410 per liter

Sementara itu, harga BBM di SPBU lainnya seperti Pertamina, Shell dan BP tetap stabil sejak awal November 2025. Berikut daftar lengkapnya:

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
