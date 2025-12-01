Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |07:47 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku mulai hari ini, Senin 1 Desember 2025. Harga BBM yang dijual Pertamina, Shell, BP dan Vivo dan kompak naik.

Seperti harga BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter di November 2025. Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Pertamax Green naik menjadi Rp13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp13.000 per liter.

Kemudian, Harga BBM Shell Super naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter di bulan November 2025. Harga BBM Shell V-Power naik dari Rp13.260 per liter menjadi Rp13.640 per liter.

Harga V-Power Nitro+ naik menjadi Rp13.890 per liter dari sebelumnya Rp13.480 per liter. Untuk harga BBM V-Power Diesel naik menjadi Rp15.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.410 per liter. Harga BBM Shell ini berlaku di wilayah Jabodetabek.

Sementara, BP juga menaikkan harga BBM mulai 1 Desember 2025. Harga BBM BP 92 naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter.

Harga BBM Ultimate naik dari Rp13.260 per liter menjadi Rp13.630 per liter dan harga BBM Ultimate Diesel naik menjadi Rp15.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.410 per liter.

Tidak hanya itu, Vivo juga menaikkan harga BBM per 1 Desember 2025, yakni BBM Revvo 92 menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter di November dan harga BBM Diesel Primus naik menjadi Rp15.250 per liter dari sebelumnya Rp14.410 per liter.

Berikut ini harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku mulai hari ini, Senin 1 Desember 2025:

 

Telusuri berita finance lainnya
