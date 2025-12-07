Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Alasan Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |07:17 WIB
Purbaya Ungkap Alasan Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak permintaan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani soal penghapusan kewajiban pajak bagi sejumlah BUMN.

Permintaan itu diajukan sebelum tahun 2023, ditolak karena perusahaan pelat merah tersebut dinilai sudah meraup keuntungan.

"Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN), dulu, sebelum 2023 kejadiannya kalau enggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya, enggak bisa!" tegas Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) Tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat.

Purbaya memberikan dua alasan utama penolakan permintaan penghapusan pajak tersebut diantaranya perusahaan pelat merah yang diajukan untuk penghapusan pajak tersebut saat ini sudah meraup profit dan terdapat komponen perusahaan asing juga di dalam perusahaan BUMN yang dimaksud.

"Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," jelas Purbaya.

Meskipun menolak penghapusan pajak, Purbaya menyatakan bersedia memberikan insentif lain bagi perusahaan pelat merah asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187858/menkeu_purbaya-j2Fv_large.jpg
Awasi Pegawai Bea Cukai, Purbaya Bakal Sering Sidak ke Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187815/menkeu_purbaya-5YEb_large.jpg
Purbaya Akan Tambah Anggaran BNPB jika Cadangan Dana Bencana Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187543/dirjen_bea_cukai_kemenkeu_soal_sarang_pungli-F3Gp_large.jpeg
Disebut Jadi Sarang Pungli, Bos Bea Cukai Janji Perbaiki Instansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187491/drjen_bea_cukai-wBDK_large.JPG
Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, Dirjen: Kami Sedang Berbenah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187274/pakaian_bekas-Oaie_large.jpg
Sambut Ajakan Purbaya, Pedagang Pakaian Bekas Usulkan Skema Pajak Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement