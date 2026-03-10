Lantik 1.585 Pejabat Baru Kemenkeu, Purbaya Singgung Integritas di Pajak dan Bea Cukai

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik setidaknya 1.585 pejabat baru dan mengakui integritas Kementerian Keuangan yang dipertanyakan publik. Hal ini tak lepas dari sejumlah kasus yang menjerat aparat di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya mengatakan, Kemenkeu memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai dapat berdampak luas, bukan hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi negara.

“Ke depan saya harapkan teman-teman semua menyadari betul tugas Anda, apa dampaknya ke negara kalau tidak hati-hati. Jabatan di Kementerian Keuangan menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas,” ujar Purbaya saat pelantikan pejabat di Aula Dhanapala, Selasa (10/3/2026).

Bendahara negara itu menegaskan integritas harus dijalankan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas. Menurut Purbaya, berbagai kasus yang mencuat membuat citra Kemenkeu di mata publik ikut terdampak.

Purbaya juga mencontohkan adanya sejumlah aparat di Bea dan Cukai yang ditangkap dalam kasus hukum. Hal serupa juga terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Situasi tersebut, kata dia, membuat upaya menjaga kepercayaan publik menjadi tidak mudah.

“Kalau Anda lihat saja di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini. Wajar kalau kemudian orang menilai macam-macam,” ujarnya.

Purbaya juga mengakui sebagian besar pegawai Kemenkeu bekerja dengan baik. Meskipun, tindakan segelintir oknum dapat merusak citra lembaga secara keseluruhan.

“Saya tahu sebagian besar orang-orang di sini baik-baik. Tapi karena satu dua orang, nila setitik rusak semua citra integritas kita,” ujarnya.

Purbaya juga mengaku tidak mudah menjaga citra Kemenkeu di tengah berbagai kasus yang mencuat. Setiap kali muncul kasus baru, publik kerap langsung mengaitkannya dengan institusi secara keseluruhan.