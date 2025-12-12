Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra meninjau logistik BBM yang akan dikirimkan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Dipastikan kelancaran penyaluran energi di wilayah terdampak bencana.

Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa Pertamina menggunakan semua moda transportasi darat, laut, dan udara untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

“Kami mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari otoritas bandara, pemerintah daerah, TNI, BNPB dan Kepolisian, hingga mitra distribusi, karena pada wilayah tertentu yang masih terisolasi, pengiriman melalui jalur udara menjadi opsi terbaik agar pasokan energi untuk masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat,” ujar Simon, Jumat (12/12/2026).

Sementara itu Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan Pertamina Patra Niaga sejak 3 Desember 2026 telah melakukan penyaluran energi melalui moda udara. Pasokan tersebut mencakup BBM maupun LPG.

“Berbagai moda transportasi jalur udara seperti penerbangan perintis, pesawat Hercules, pesawat Casa, hingga helikopter yang dilengkapi sling load telah diterbangkan. Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas terbatasnya akses darat akibat kondisi bencana yang masih menghambat mobilitas distribusi di sejumlah titik,” jelas Mars Ega.