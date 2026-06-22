Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini

JAKARTA - Masyarakat dapat mengecek pemadaman listrik PLN yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa. Salah satu cara untuk mengecek jadwal pemadaman listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat memilih menu 'Pengaduan' di halaman utama.

Selanjutnya, fitur 'Cek Padam Sekitar Saya' akan menampilkan peta kondisi kelistrikan di sekitar lokasi, termasuk wilayah yang sedang mengalami gangguan atau pemadaman.

Selain PLN Mobile, informasi pemadaman listrik juga dapat diakses melalui situs web resmi PLN. Pelanggan bisa mengunjungi www.pln.co.id atau portal layanan pelanggan di layanan.pln.co.id, lalu mencari menu informasi gangguan atau pemadaman.

Di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, situs web regional mungkin menyediakan menu 'Info Pemeliharaan' untuk jadwal pemadaman terencana maupun tidak terencana.

PLN juga aktif memberikan informasi dan menerima pengaduan melalui akun media sosial resminya. Pelanggan dapat berinteraksi melalui Instagram (@pln123_official), X (sebelumnya Twitter) (@pln_123), atau Facebook (PLN 123).

Sementara itu, PT PLN (Persero) terus mempercepat langkah-langkah pengamanan keandalan sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa, melalui percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan operasional serta akselerasi penguatan rantai pasok energi primer untuk mendukung operasional pembangkit secara optimal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN bersama mitra pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terus melakukan berbagai upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya terbaik PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memperkuat pasokan listrik di sistem Jawa,” ujar Darmawan dalam konferensi pers, Jumat 19 Juni 2026.

Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.