Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |10:01 WIB
Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini
Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat dapat mengecek pemadaman listrik PLN yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa. Salah satu cara untuk mengecek jadwal pemadaman listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat memilih menu 'Pengaduan' di halaman utama. 

Selanjutnya, fitur 'Cek Padam Sekitar Saya' akan menampilkan peta kondisi kelistrikan di sekitar lokasi, termasuk wilayah yang sedang mengalami gangguan atau pemadaman.

Selain PLN Mobile, informasi pemadaman listrik juga dapat diakses melalui situs web resmi PLN. Pelanggan bisa mengunjungi www.pln.co.id atau portal layanan pelanggan di layanan.pln.co.id, lalu mencari menu informasi gangguan atau pemadaman.

Di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, situs web regional mungkin menyediakan menu 'Info Pemeliharaan' untuk jadwal pemadaman terencana maupun tidak terencana.

PLN juga aktif memberikan informasi dan menerima pengaduan melalui akun media sosial resminya. Pelanggan dapat berinteraksi melalui Instagram (@pln123_official), X (sebelumnya Twitter) (@pln_123), atau Facebook (PLN 123). 

Sementara itu, PT PLN (Persero) terus mempercepat langkah-langkah pengamanan keandalan sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa, melalui percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan operasional serta akselerasi penguatan rantai pasok energi primer untuk mendukung operasional pembangkit secara optimal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN bersama mitra pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terus melakukan berbagai upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya terbaik PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memperkuat pasokan listrik di sistem Jawa,” ujar Darmawan  dalam konferensi pers, Jumat 19 Juni 2026.

Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225827/pembangkit_listrik-kEbJ_large.jpg
Pembangkit Besar Dipulihkan, Dirut PLN: Pemadaman Listrik Bergilir Diminimalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225824/pltu-d6o8_large.jpg
PLN: Sistem Kelistrikan di Jawa Berangsur Membaik Usai Pemadaman Listrik Bergilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225639/pln-4EHq_large.jpg
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225642/listrik-57L0_large.jpg
Berikut Cara Lengkap Cek Jadwal Pemadaman Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225590/pln-iG6w_large.jpg
Dirut PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225433/pemadaman-cTdI_large.png
Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement