Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru di Agustus 2026

JAKARTA - Daftar tarif listrik PLN yang berlaku per 1 Agustus 2026. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan tarif listrik pada Agustus 2026.

Kementerian ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) triwulan III atau pada periode Juli-September 2026. Pada periode tersebut tarif listrik Juli hingga September 2026 dipastikan tidak naik.

Dengan demikian, tarif listrik per 1 Agustus 2026 tidak naik. Keputusan tarif listrik tidak naik dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Bahlil di Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk triwulan III tahun 2026 parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari–April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar USD70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/DMO batubara).