Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru di Agustus 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |07:28 WIB
Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru di Agustus 2026
Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tarif listrik PLN yang berlaku per 1 Agustus 2026. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan tarif listrik pada Agustus 2026.

Kementerian ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) triwulan III atau pada periode Juli-September 2026. Pada periode tersebut tarif listrik Juli hingga September 2026 dipastikan tidak naik. 

Dengan demikian, tarif listrik per 1 Agustus 2026 tidak naik. Keputusan tarif listrik tidak naik dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Bahlil di Jakarta. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk triwulan III tahun 2026 parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari–April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar USD70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/DMO batubara). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Listrik PLN listrik PLN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232376/industri_penerbangan-bYm7_large.jpg
Hidrogen Hijau, Buka Peluang Pasar Industri dan Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232034/biomassa-gMAs_large.jpg
PLN EPI Siapkan Ekosistem Biohidrogen, Manfaatkan 60 Juta Ton Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231515/pln_epi-Jt8o_large.jpg
RI-Singapura Jajaki Pengembangan Rantai Pasok Hidrogen Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230000/mobil_listrik-yFxb_large.jpg
PLN EPI Catat Penghematan Emisi Lebih dari 710 Kg CO2e, Setara 292,3 Liter Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228161/bioenergi-q8bV_large.jpg
RI Punya Potensi Besar, Bioenergi Didorong Jadi Motor Diversifikasi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228159/biomassa-2Bou_large.jpg
Ekosistem Bioenergi Perkuat Ketahanan Energi, Biomassa Tak Sekadar Pengganti Batu Bara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement