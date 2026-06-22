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Pabrik Pindah ke Vietnam, Said Iqbal Sebut 2 Perusahaan Terancam PHK Karyawan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |19:16 WIB
Pabrik Pindah ke Vietnam, Said Iqbal Sebut 2 Perusahaan Terancam PHK Karyawan
PHK Pekerja (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan adanya potensi PHK ribuan karyawan dari pabrikan yang berlokasi di Jawa Timur. 

Said Iqbal mengatakan kedua pabrik tersebut merupakan produsen komponen otomotif yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto. Alasan adanya potensi PHK ini disebabkan karena perpindahan basis produksi ke Vietnam. 

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Said Iqbal mengaku, saat ini pihaknya sebagai representasi pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan kedua perusahan tersebut, sekaligus meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. 

"Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia," lanjutnya. 

 

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