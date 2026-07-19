Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari hingga Juni 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |14:21 WIB
32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari hingga Juni 2026
32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari hingga Juni 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan sebanyak 32.389 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Juni 2026. 

Berdasarkan data Satudata Kemnaker, Jakarta, Minggu (19/7/2026), jumlah pekerja yang terdampak PHK pada Januari mencapai 5.898 orang, diikuti lonjakan pada Februari sebanyak 7.692 orang dan Maret sebanyak 6.593 orang. 

Memasuki kuartal kedua, jumlah PHK tercatat sebanyak 6.982 orang pada April, 4.636 orang pada Mei dan 588 orang pada Juni 2026.

"Pada periode Januari sampai dengan Juni 2026 terdapat 32.389 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis keterangan Kemnaker.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus PHK tertinggi. Sebanyak 6.727 pekerja atau 20,77% dari total nasional tercatat kehilangan pekerjaan di provinsi tersebut sepanjang semester pertama tahun ini.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyoroti perbedaan data di lapangan. Menurutnya, jumlah pekerja yang terdampak PHK hingga pertengahan tahun ini sebenarnya telah mencapai sekitar 43 ribu orang. 

Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pembaruan laporan dari berbagai daerah yang dihimpun oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229311/said_iqbal-0pQq_large.jpg
Said Iqbal Akan Panggil Direksi Freeport, Bahas Nasib 2.374 Pekerja yang Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228495/tokopedia-oREb_large.jpg
TikTok Bantah PHK Massal Karyawan Tokopedia, Hanya Penataan Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/622/3228522/tokopedia-RQhd_large.jpg
Bantah PHK Massal, Bos Tokopedia Ungkap Buka Lowongan Kerja 100 Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228509/said_iqbal-3puK_large.jpg
Said Iqbal Datangi TikTok Minta Penjelasan PHK Massal Tokopedia, Singgung Investasi Rp23,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228489/tokopedia-rL0R_large.jpg
Bos TikTok Tegaskan Tak Ada PHK Karyawan Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228488/dasco-1IpS_large.jpg
PHK Massal, Dasco Panggil Tokopedia dan TikTok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement