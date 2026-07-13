Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Kemasan Polos Rokok, Penerimaan Negara Terancam hingga PHK Massal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |14:19 WIB
Aturan Kemasan Polos Rokok, Penerimaan Negara Terancam hingga PHK Massal
Aturan Kemasan Polos Rokok, Penerimaan Negara Terancam hingga PHK Massal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan kemasan polos (plain packaging) untuk produk tembakau dan rokok elektronik kembali menuai sorotan. 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, meningkatnya rokok ilegal, hingga ancaman terhadap jutaan tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT).

Menurut Misbakhun, industri hasil tembakau masih menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pada 2025, target penerimaan CHT mencapai Rp221,7 triliun, nilai yang disebutnya bahkan melampaui dividen seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Rantai ekonomi industri tembakau sangat besar. Jangan sampai ada kebijakan parsial yang justru menimbulkan efek domino terhadap perekonomian nasional," ujar Misbakhun seperti dikutip, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dia menilai penerapan kemasan polos berpotensi menghilangkan identitas merek atau brand equity, menekan produksi rokok legal, hingga memicu efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampaknya, lanjut dia, juga bisa dirasakan sektor hulu, terutama petani tembakau yang bergantung pada daya serap industri.

Misbakhun juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak sosial dari kebijakan tersebut.

"Kemenkes tidak memiliki dokumen mitigasi sosial atas potensi PHK massal bagi sekitar 6 juta pekerja dalam ekosistem industri hasil tembakau apabila kemasan polos diterapkan," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224729/rokok-PZhK_large.png
Wacana Penyeragaman Kemasan Rokok, Ini Dampaknya ke Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223074/rokok-vPhV_large.png
DPR Soroti Dampak Kemasan Polos Rokok ke Industri dan Petani, Picu PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220632/rokok-SVMz_large.jpg
Perang Rokok Ilegal, 5.451 Penindakan dan 684 Juta Batang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211809/purbaya-eHiM_large.jpg
Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210920/rokok-XuzQ_large.png
Wacana Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Dampaknya ke Industri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3206997/rokok-CFV4_large.png
Industri Rokok Buka Suara soal Pembatasan Nikotin dan Tar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement