Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Rokok Ilegal, 5.451 Penindakan dan 684 Juta Batang Disita

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |19:01 WIB
Perang Rokok Ilegal, 5.451 Penindakan dan 684 Juta Batang Disita
Perang Rokok Ilegal, 5.451 Penindakan dan 684 Juta Batang Disita (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Peredaran rokok ilegal yang masih tinggi seiring meningkatnya angka penindakan dan barang sitaan dalam empat bulan pertama 2026 menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan baik dari sisi frekuensi operasi maupun jumlah rokok ilegal yang berhasil disita, yang turut menandai intensifikasi pengawasan terhadap barang kena cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Ditjen Bea Cukai (DJBC) melakukan 5.451 kali penindakan rokok ilegal sepanjang Januari-April 2026. Angka tersebut melonjak 23,3 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 4.420 penindakan.

Tak hanya frekuensi operasi yang naik, jumlah rokok ilegal yang disita juga melesat tajam hingga 125,8 persen menjadi 684 juta batang. Tahun sebelumnya, jumlah sitaan tercatat 303 juta batang.

“Kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya,” kata Purbaya.

Menurut Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, lonjakan penindakan rokok ilegal oleh DJBC menjadi bukti aparat kini bekerja lebih serius dan agresif dalam memperketat pengawasan barang kena cukai.

Pernyataan Purbaya tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempertegas perang terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini menggerus penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat di industri hasil tembakau.

“Data kenaikan jumlah penindakan maupun volume rokok ilegal yang berhasil disita menunjukkan aparat DJBC kini bekerja lebih serius dan lebih agresif dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Sofyano, Senin (25/5/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211809/purbaya-eHiM_large.jpg
Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210920/rokok-XuzQ_large.png
Wacana Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Dampaknya ke Industri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3206997/rokok-CFV4_large.png
Industri Rokok Buka Suara soal Pembatasan Nikotin dan Tar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189873/industri-SWPY_large.jpg
6 Fakta Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bikin Industri Menjerit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185320/rokok-0o8U_large.jpg
Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Cukai Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement