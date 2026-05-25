Perang Rokok Ilegal, 5.451 Penindakan dan 684 Juta Batang Disita

JAKARTA - Peredaran rokok ilegal yang masih tinggi seiring meningkatnya angka penindakan dan barang sitaan dalam empat bulan pertama 2026 menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan baik dari sisi frekuensi operasi maupun jumlah rokok ilegal yang berhasil disita, yang turut menandai intensifikasi pengawasan terhadap barang kena cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Ditjen Bea Cukai (DJBC) melakukan 5.451 kali penindakan rokok ilegal sepanjang Januari-April 2026. Angka tersebut melonjak 23,3 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 4.420 penindakan.

Tak hanya frekuensi operasi yang naik, jumlah rokok ilegal yang disita juga melesat tajam hingga 125,8 persen menjadi 684 juta batang. Tahun sebelumnya, jumlah sitaan tercatat 303 juta batang.

“Kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya,” kata Purbaya.

Menurut Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, lonjakan penindakan rokok ilegal oleh DJBC menjadi bukti aparat kini bekerja lebih serius dan agresif dalam memperketat pengawasan barang kena cukai.

Pernyataan Purbaya tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempertegas perang terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini menggerus penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat di industri hasil tembakau.

“Data kenaikan jumlah penindakan maupun volume rokok ilegal yang berhasil disita menunjukkan aparat DJBC kini bekerja lebih serius dan lebih agresif dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Sofyano, Senin (25/5/2026).