Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyampaikan sebanyak 688 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau 98 persen dari total stasiun di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah beroperasi.

"Untuk SPBU sudah sebagian besar kami perbaiki. SPBU kami maksimalkan beroperasi 24 jam, supaya mengurai antrean yang beberapa waktu lalu cukup panjang," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan tiga stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) di Kabupaten Aceh Tamiang telah beroperasi kembali guna memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah sempat tutup karena terdampak bencana banjir.

"Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) memprioritaskan pemulihan SPBU yang terkena dampak bencana. Kami juga sudah memulihkan tiga SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, agar dapat berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di sana," kata Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi.

Di sisi lain, operator SPBU di Aceh Tamiang mendapatkan paket energy booster. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui tim Medical melakukan layanan kesehatan bergerak dan membagikan bantuan medis kepada para operator SPBU, petugas keamanan, personel TNI, hingga para pelanggan SPBU yang melintas.

Kegiatan ini dilakukan di dua titik, yaitu SPBU 14.244.475 Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan SPBU 14.244.430

Kejuruan Muda, Aceh Tamiang sebagai wilayah yang banyak menjadi tempat singgah masyarakat selama masa pemulihan banjir.