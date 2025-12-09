Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Darat Terbatas, BBM dan LPG Dikirim via Udara ke Bener Meriah

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |19:50 WIB
Akses Darat Terbatas, BBM dan LPG Dikirim via Udara ke Bener Meriah
Pertamina Patra Niaga kembali menyalurkan energi ke wilayah terdampak bencana. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali mengirimkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG menggunakan moda udara menuju Bandar Udara Rembele, Bener Meriah. Hal ini dilakukan dalam menjaga kelancaran penyaluran energi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas terbatasnya akses darat akibat kondisi bencana yang masih menghambat mobilitas distribusi di sejumlah titik.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, setelah sebelumnya mengirimkan BBM melalui jalur udara, hari ini Pertamina Patra Niaga kembali menyalurkan energi ke wilayah tersebut, termasuk LPG Bright Gas 5,5 kg sebanyak 10 tabung yang diterbangkan menggunakan pesawat Casa TNI AL dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe.

“Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi energi berjalan lancar. Pada wilayah tertentu yang aksesnya terbatas, pengiriman melalui jalur udara menjadi opsi terbaik agar kebutuhan energi masyarakat dan fasilitas pelayanan tetap terjaga,” ujar Roberth di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sejak 3 Desember 2025, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyaluran energi melalui moda udara. Pasokan tersebut mencakup BBM jenis gasoline—Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo—dengan total 2.800 liter, serta BBM jenis gasoil—Pertamina Dex, Dexlite, dan BioSolar—sebanyak 8.000 liter. 

Penyaluran ini diprioritaskan untuk memastikan operasional layanan publik, kendaraan logistik, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di wilayah yang masih terisolasi dan belum dapat dilalui mobil tangki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188824//tim_sar_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-6q7b_large.jpeg
Korban Bencana di Sumatera Tembus 964 Jiwa dan 293 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188818//bbm-wkZP_large.jpg
Masyarakat Dapat Akses Energi, Pertamina Pulihkan Distribusi BBM di Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820//viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188813//listrik-Oho1_large.jpg
Pasokan Listrik Aceh Belum Pulih, Genset Darurat Diperbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188803//bbm-zmiq_large.jpg
Ribuan Kiloliter BBM Tiba di Wilayah Krisis Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188766//atta_halilintar-eFNt_large.JPG
Turun Langsung, Atta Halilintar Cerita Kondisi Mencekam di Sumatera usai Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement