HOME FINANCE HOT ISSUE

Thailand dan Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Respons Bahlil

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |19:56 WIB
Thailand dan Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Respons Bahlil
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara terkait kebijakan sejumlah negara tetangga yang mulai menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global.

Beberapa negara seperti Filipina dan Thailand diketahui mulai mengurangi aktivitas kerja di kantor dan mendorong pegawai pemerintah bekerja dari rumah sebagai langkah penghematan BBM.

Ketegangan geopolitik tersebut memicu gangguan pada jalur perdagangan energi global setelah Selat Hormuz dilaporkan ditutup oleh Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Penutupan jalur strategis itu berpotensi menghambat distribusi minyak dunia.

“Di kita, lagi sedang kita melakukan excercise, semua alternatif-alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar,” kata Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengambil keputusan resmi terkait penerapan kebijakan WFH. Menurutnya, situasi global masih sangat dinamis sehingga pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario.

 









