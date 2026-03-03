Bahlil Pastikan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Perang AS-Israel vs Iran

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memproyeksikan dampak eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran akan membuat harga BBM non subsidi di dalam negeri berfluktuasi. Sementara, harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap.

Bahlil menjelaskan, konflik tersebut menyeret dampak pada penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis distribusi minyak global tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia karena terganggunya rantai pasok energi internasional.

Bahlil mengungkapkan mekanisme harga mengikuti dinamika pasar global. Kenaikan harga minyak mentah akibat penutupan Selat Hormuz berpotensi memengaruhi harga BBM jenis-jenis ini.

"Tetapi kalau untuk non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuasi berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu sudah terjadi, bukan baru sekarang," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia menambahkan, mekanisme tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri sejak 2022, sehingga penyesuaian harga BBM non-subsidi bukan merupakan kebijakan baru. "Bahwa harga itu bisa, kalau yang non-subsidi itu bisa terjadi dinamika," ujarnya.

Terkait kemungkinan perubahan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia, Bahlil memastikan hingga rapat terakhir pemerintah belum ada pembahasan ke arah tersebut kaitannya dalam melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi.

"Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada. Jadi aman-aman saja, hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM," tuturnya.