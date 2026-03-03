Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Pastikan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Perang AS-Israel vs Iran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |20:00 WIB
Bahlil Pastikan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Perang AS-Israel vs Iran
Bahlil Pastikan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Perang AS-Israel vs Iran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memproyeksikan dampak eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran akan membuat harga BBM non subsidi di dalam negeri berfluktuasi. Sementara, harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap. 

Bahlil menjelaskan, konflik tersebut menyeret dampak pada penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis distribusi minyak global tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia karena terganggunya rantai pasok energi internasional. 

Bahlil mengungkapkan mekanisme harga mengikuti dinamika pasar global. Kenaikan harga minyak mentah akibat penutupan Selat Hormuz berpotensi memengaruhi harga BBM jenis-jenis ini. 

"Tetapi kalau untuk non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuasi berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu sudah terjadi, bukan baru sekarang," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia menambahkan, mekanisme tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri sejak 2022, sehingga penyesuaian harga BBM non-subsidi bukan merupakan kebijakan baru. "Bahwa harga itu bisa, kalau yang non-subsidi itu bisa terjadi dinamika," ujarnya.

Terkait kemungkinan perubahan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia, Bahlil memastikan hingga rapat terakhir pemerintah belum ada pembahasan ke arah tersebut kaitannya dalam melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi. 

"Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada. Jadi aman-aman saja, hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204577/harga_bbm-0kcb_large.png
Harga BBM Diprediksi Naik Imbas Perang AS-Israel Versus Iran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204534/bbm-uDCK_large.jpg
DEN Soroti Risiko Harga BBM Naik Imbas Perang AS-Israel Versus Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204408/inflasi-yocu_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Harga BBM, Waspada Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203638/bbm-ULlK_large.jpg
Pertamina Beri Diskon 10 Persen untuk BBM Jenis Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202689/bbm-bSqt_large.png
Pesawat Jatuh, Pertamina Siapkan Armada Amankan Pasokan BBM di Nunukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201002/menteri_esdm_bahlil-TiAF_large.jpg
BBM Shell Masih Langka, Bahlil: Semuanya Ada Kok!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement