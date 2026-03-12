Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertalite Tak Naik hingga Lebaran, Setelahnya Akan Dihitung Ulang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |13:08 WIB
Harga Pertalite Tak Naik hingga Lebaran, Setelahnya Akan Dihitung Ulang
Pemerintah akan menghitung ulang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Pemerintah akan menghitung ulang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite setelah periode Lebaran yang berlangsung hingga akhir Maret 2026. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus kisaran USD90 per barel, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang dipatok sebesar USD70 per barel.

"Kita juga sudah menyampaikan bahwa untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan I 2026," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dalam konferensi pers Posko Angkutan Lebaran BPH Migas, Kamis (12/3/2026).

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan penyesuaian harga Pertalite dilakukan dengan menghitung besaran alokasi kompensasi yang diberikan pemerintah. Sebab, kenaikan harga minyak dunia membuat beban kompensasi pemerintah menjadi lebih besar dan memengaruhi kinerja fiskal.

"Jadi nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasinya," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM Pertalite tetap terjaga di level Rp10.000 per liter, setidaknya hingga Hari Raya Idulfitri mendatang, meskipun di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia.

"Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), dan kami sudah mengantisipasi stok BBM untuk menjelang Lebaran," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, (4/3).

 

Telusuri berita finance lainnya
