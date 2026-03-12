Advertisement
Prabowo Panggil Luhut Bahas Dampak Perang AS-Israel vs Iran, Singgung BBM hingga APBN

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |13:01 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta anggota DEN lainnya pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam pertemuan ini juga dihadiri menteri terkait  membahas perkembangan ekonomi global di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.

"Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).

Menurut Seskab Teddy, dalam pertemuan tersebut turut disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” ungkap Teddy.

 

