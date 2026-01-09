Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Negara Harus Tetap Kendalikan Sektor Kelistrikan, Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |10:06 WIB
Negara Harus Tetap Kendalikan Sektor Kelistrikan, Ini Alasannya
Negara Harus Tetap Kendalikan Sektor Kelistrikan, Ini Alasannya (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Salah kelola sektor kelistrikan bisa berdampak ke pemadaman listrik seperti yang terjadi di Nias pada tahun 2016. Untuk menjaga kelistrikan, kendali negara untuk sektor ini jangan sampai berkurang.

Menurut Serikat Pekerja PLN (SP PLN), dominasi swasta dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 bisa mengulang kasus yang sama. Penolakan ini bukan tanpa alasan, sejarah kelistrikan nasional mencatat luka mendalam yang pernah dialami rakyat, salah satunya pemadaman total (blackout) di Pulau Nias pada 2016 yang berlangsung hingga 13 hari.

"Kelistrikan nasional tidak boleh dipandang semata sebagai urusan ekonomi dan investasi," kata Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali dalam pernyataannya, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, listrik menyangkut hukum, karena merupakan amanat konstitusi dan politik, karena menyangkut kedaulatan energi dan keamanan nasional, karena berdampak langsung pada stabilitas sosial

"Dominasi swasta dalam pembangkitan, jika tidak dikendalikan, berpotensi menempatkan negara hanya sebagai pembeli listrik, kehilangan kendali atas sistem kelistrikan nasional, dan membuka jalan bagi unbundling sektor kelistrikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193991/listrik_pln-j1ZO_large.jpeg
Ini Rincian Golongan Pelanggan PLN yang Tidak Alami Kenaikan Tarif Listrik di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058/tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051/listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192140/bahlil-jN4f_large.jpg
Bahlil Sebut Masih Ada 35 Ribu Rumah di Aceh Belum Teraliri Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement