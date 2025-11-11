Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |08:08 WIB
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengobarkan semangat pejuang energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tidak pernah padam.

“Pertamina Patra Niaga tetap menjaga komitmen untuk menghadirkan energi bagi negeri dengan tanggung jawab, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Karena bagi kami, menjaga ketahanan energi bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa,” ujar Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bagi Pertamina Patra Niaga, semangat kepahlawanan hadir dalam setiap langkah, di balik kemudi truk tangki, dan di setiap layanan kepada masyarakat. Mereka adalah Pejuang Energi dan garda terdepan yang memastikan pasokan energi tetap mengalir ke seluruh penjuru negeri.

Bekerja di tengah kerumitan lalu lintas Ibukota, bagi Gugun Ayudin, Awak Mobil Tangki (AMT) Integrated Terminal Jakarta, tugas ini adalah bentuk pengabdian.

Kemacetan panjang Ibukota tak menjadi penghalang, Gugun memastikan energi tiba dengan aman dan tepat waktu. Karena di setiap energi yang disalurkan, menjadi tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

“Kalau pahlawan dulu berjuang dengan senjata, kami sekarang berjuang menyalurkan energi,” ungkap Gugun yang telah dua tahun bertugas menyalurkan BBM ke wilayah Jabodetabek.

 

