Strategi di Balik Layanan Cepat dan Aman SPBU Pertamina

Pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini semakin baik. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini semakin baik. Sejumlah pengendara menilai fasilitas yang bersih, pelayanan cepat, serta kemudahan transaksi digital membuat aktivitas mengisi bahan bakar menjadi lebih nyaman.

Konsumen menilai pelayanan yang diberikan kini semakin cepat, ramah, dan nyaman, menjadikan SPBU Pertamina sebagai pilihan utama pengendara di berbagai daerah.

Peningkatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen. Melalui penerapan program Serv-Q (Service Quality), Pertamina memastikan setiap SPBU menerapkan standar pelayanan prima mulai dari kebersihan area, keramahan petugas, hingga keandalan sistem pembayaran digital.

“Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Kami ingin setiap konsumen merasa nyaman dan puas setiap kali datang ke SPBU Pertamina,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubu, Minggu (9/11/2025),

Selain menyediakan bahan bakar berkualitas seperti Pertamax Series dan Dex Series, SPBU Pertamina juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti Bright Store, mushola yang bersih, area istirahat, hingga layanan isi ulang air radiator dan angin ban. Inovasi ini menjadikan SPBU Pertamina bukan sekadar tempat mengisi BBM, tetapi juga ruang kedua yang memberikan kenyamanan bagi seluruh pengendara.