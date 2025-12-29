Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) berada dalam kondisi aman hingga awal tahun 2026.

Dia mengungkap bahwa stok BBM dan LPG nasional berada di atas rata-rata nasional, yakni sekitar 20 hari.

Angka tersebut disebutnya lebih tinggi dibandingkan standar minimum nasional yang berada di kisaran 17 hingga 18 hari.

"Saya tadi mendapat pemaparan langsung dari Direksi Pertamina dan dari BPH Migas bahwa untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum," kata Bahlil usai melakukan inspeksi di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara dikutip Senin (29/12/2025).

"Standar minimum kita ada yang 17 hari dan ada yang 18 hari. Tapi di atas itu, artinya rata-rata di atas 18 hari, sekitar 20 hari. Kalau 20 hari, karena standar cadangan kita maksimalkan 21, sekarang di antara 18 sampai 21 hari. Jadi rata-rata sekitar 20 hari," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh jenis BBM dan LPG tersedia dalam jumlah yang mencukupi.