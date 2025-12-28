Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |09:52 WIB
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  
Harga Emas di Pegadaian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga ragam produk emas yang dijual di Pegadaian terpantau kembali mengalami pergerakan pada akhir pekan ini Minggu (28/12/2025). Berdasarkan pantauan, baik emas Galeri24 serta UBS kompak naik cukup signifikan.

Dikutip resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di angka Rp2.627.000. per gram. Terjadi peningkatan sebesar Rp15.000 dibanding hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.612.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.684.000 per gram, juga naik hingga Rp13.000 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya yang dibandrol seharga Rp2.671.000 per gram. Sementara emas Antam masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
