HOME FINANCE SMART MONEY

4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp2.605.000 per Gram!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |06:01 WIB
JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia akhirnya menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah jelang akhir tahun 2025. Pada perdagangan Sabtu, 27 Desember 2025, harga emas Antam naik Rp16.000 menjadi Rp2.605.000 per gram.

Dengan kenaikan ini, harga emas Antam menembus rekor baru di level Rp2,6 juta per gram. Sebelumnya, harga emas Antam bergerak di level Rp2,4 juta hingga Rp2,5 juta per gram.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta harga emas Antam logam mulia menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, Jakarta, Minggu (28/12/2025).

1. Harga Emas Antam Naik Rp16.000

Harga emas Antam logam mulia pada Sabtu 27 Desember 2025 mencetak rekor baru tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas Antam naik Rp16.000 menjadi Rp2.605.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.589.000 per gram.

2. Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp16.000 menjadi Rp2.464.000 per gram

3. Rincian Harga Emas Antam

Emas 0,5 gram: Rp1.352.500
Emas 1 gram: Rp2.605.000
Emas 2 gram: Rp5.150.000
Emas 3 gram: Rp7.700.000
Emas 5 gram: Rp12.800.000
Emas 10 gram: Rp25.545.000
Emas 25 gram: Rp63.737.000
Emas 50 gram: Rp127.395.000
Emas 100 gram: Rp254.712.000
Emas 250 gram: Rp636.515.000
Emas 500 gram: Rp1.272.820.000
Emas 1.000 gram: Rp2.545.600.000

 

