Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |18:10 WIB
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kembali berhasil dilakukan meski kondisi infrastruktur belum sepenuhnya pulih. PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan energi tetap berjalan dengan menembus jalur darat yang terdampak banjir dan longsor.

Pada Sabtu malam (27/12/2025), sebanyak tujuh unit mobil tangki diberangkatkan dari Storage Hub Mobil Tangki Blang Rakal sekitar pukul 21.00 WIB. Mobil-mobil tangki tersebut tiba secara bertahap di empat SPBU di Kabupaten Bener Meriah pada rentang waktu pukul 23.30 WIB hingga 00.30 WIB.

Distribusi BBM dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan Patwal oleh aparat penegak hukum setempat, yakni dua unit motor trail dari Koramil Pintu Rime Gayo, di tengah kondisi jalan yang masih terdampak bencana.

Mobil tangki menempuh perjalanan sekitar empat jam dari Storage Hub Blang Rakal dengan membawa pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 48 kiloliter dan Biosolar sebanyak 8 kiloliter. Setelah proses penyaluran selesai, seluruh mobil tangki kembali dengan selamat dan tiba kembali di Blang Rakal pada pukul 04.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah terdampak bencana terus diupayakan melalui berbagai alternatif jalur.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, penyaluran BBM ke Bener Meriah dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Pasokan yang disalurkan langsung didistribusikan ke empat SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Fahrougi dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272/bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192083/bobibos-fqbe_large.jpg
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192082/bobibos-1ER3_large.jpg
Jerami Jadi BBM, Bobibos Didukung Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191878/bbm_pertamina-qCEc_large.jpg
Mobil Tangki BBM Pertamina Berhasil Tempuh Jalur Darat Masuki Takengon Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement