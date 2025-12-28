Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus berupaya menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah. Pada 27 Desember 2025, sebanyak tujuh unit mobil tangki diberangkatkan dari Storage Hub Mobil Tangki Blang Rakal pada pukul 21.00 WIB dan tiba secara bertahap di empat SPBU di Kabupaten Bener Meriah pada pukul 23.30 hingga 00.30 WIB.

Distribusi dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan dua unit motor trail dari Koramil Pintu Rime Gayo, di tengah kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya pulih pascabencana banjir dan longsor.

Mobil Tangki tersebut menempuh perjalanan sekitar empat hingga tujuh jam dari Storage Hub Mobil Tangki Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah, dengan menyalurkan BBM jenis Pertalite sebanyak 48 Kiloliter (KL) dan Biosolar sebanyak 8 Kiloliter (KL). Setelah proses penyaluran selesai, seluruh mobil tangki kembali dengan selamat dan tiba kembali di Blang Rakal pada pukul 04.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan, Pertamina Patra Niaga terus mengupayakan pendistribusian energi ke wilayah terdampak bencana dengan memanfaatkan berbagai alternatif jalur distribusi.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, penyaluran BBM ke Bener Meriah dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Pasokan yang disalurkan langsung didistribusikan ke empat SPBU untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” jelas Fahrougi, Minggu (28/12/2025).

Adapun empat SPBU yang menerima penyaluran BBM tersebut meliputi SPBU 13.245409 di Jalan Bandara Rembele, Kelurahan Wih Pesam; SPBU 14.245105 di Jalan Raya Takengon–Bireuen KM 75; SPBU 14.245428 di Jalan Raya Bireuen–Takengon KM 10; serta SPBU 14.245464 di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar.