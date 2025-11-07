Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Pertamax Green 95 dengan Kandungan Etanol 5%, Sudah Dijual di 170 SPBU

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |20:39 WIB
BBM Pertamax Green 95 dengan Kandungan Etanol 5%, Sudah Dijual di 170 SPBU
Pertamax Green 95 dengan kandungan 5% Bioetanol (E5) (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melaporkan perkembangan BBM Pertamax Green 95 yang memiliki kandungan etanol.

Pertamax Green 95 dengan kandungan 5% Bioetanol (E5) sudah 2 tahun dipasarkan oleh Pertamina Patra Niaga dan menggunakan bahan baku lokal sebagai prioritas utama dengan memanfaatkan tetes tebu (molase) yang dijadikan bioetanol fuel grade dari pemasok atau supplier lokal di Mojokerto-Jawa Timur.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa Pertamax Green 95 merupakan campuran dari bahan bakar fossil (Gasoline) dengan bahan bakar nabati (Etanol) yang berasal dari tanaman tebu dengan memprioritaskan bahan baku lokal, untuk memperkuat nilai tambah bagi sektor agro-industri dan petani tebu Indonesia.

“Produk ini diolah dengan penambahan nabati etanol sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membuatnya lebih ramah bagi lingkungan”, ujar Roberth di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Roberth menambahkan penjualan Pertamax Green 95 terus tumbuh dan saat ini sudah mencapai 170 SPBU di Pulau Jawa yang memasarkan produk tersebut (Wilayah Jabode, Tangsel, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur).

"Masyarakat kini bisa semakin mudah menemukan Pertamax Green 95, baik di SPBU di kota maupun daerah," katanya.

(Feby Novalius)

Telusuri berita finance lainnya
