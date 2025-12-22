Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi BBM, LPG, Avtur Meningkat Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:39 WIB
Konsumsi BBM, LPG, Avtur Meningkat Saat Libur Natal dan Tahun Baru
konsumsi energi nasional selama masa Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina memproyeksikan perubahan pola konsumsi energi nasional selama masa Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Peningkatan mobilitas masyarakat serta aktivitas wisata diperkirakan menjadi pendorong kenaikan konsumsi sejumlah jenis bahan bakar dan energi rumah tangga.

Vice President (VP) Retail Business Support, Beny Harto Wijaya, menerangkan, berdasarkan proyeksi yang dihitung Pertamina, konsumsi gasoline atau bensin diprediksi meningkat sekitar 3,2% dibandingkan kebutuhan normal harian. Sementara itu, konsumsi gas oil atau solar justru diperkirakan turun sekitar 7,6%, seiring dengan menurunnya aktivitas industri pada periode akhir tahun.

"Prediksi konsumsi energi, berdasarkan proyeksi, konsumsi meningkat dari konsumsi harian. Kemudian ada sedikit penurunan juga karena penurunan aktivitas industri saat Nataru," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Di sektor transportasi udara, kebutuhan aviation fuel atau avtur diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 5,2%, sejalan dengan meningkatnya frekuensi penerbangan selama libur panjang Nataru.

Selain itu, Beny menambahkan, konsumsi LPG diperkirakan naik sekitar 7,2%, sedangkan kerosin meningkat sekitar 4,3%, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan pariwisata.

Pertamina memastikan stok energi nasional berada dalam kondisi aman, bahkan di atas level normal. Seluruh ketersediaan pasokan tersebut dipantau secara real-time melalui Command Center Satgas Nataru guna menjamin distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

 

