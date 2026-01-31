Harga BBM Pertamina Turun Mulai 1 Februari, Pertamax Jadi Rp11.800

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM). (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 Februari 2026. Penurunan ini berlaku untuk BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Turbo.

Harga Pertamax yang semula Rp12.350 per liter turun menjadi Rp11.800 per liter. Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp13.400 per liter kini turun menjadi Rp12.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 juga turun dari Rp13.150 per liter menjadi Rp12.450 per liter.

Harga Dexlite turun dari Rp13.500 per liter menjadi Rp13.250 per liter, dan Pertamina Dex turun dari Rp13.600 per liter menjadi Rp13.500 per liter.

Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 Februari 2026:

Pertamax: Rp11.800/liter