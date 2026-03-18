Harga BBM Tak Akan Naik hingga Akhir Tahun, Purbaya: Saya Punya Uang Banyak

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik hingga akhir tahun. Sebab, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menahan harga BBM hingga akhir tahun di tengah tekanan harga energi global dampak perang AS-Israel vs Iran.

"Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya di Kota Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Purbaya menambahkan kemampuan fiskal tersebut memungkinkan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir tahun, bergantung pada kebijakan Presiden. "Kalau segini saja mah, kalau Presiden mau sih sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak. Yang masih bisa dipakai, yang pengamat, pengamat itu, nggak tahu uangnya di mana," ujarnya.

Purbaya menyebut pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Fungsi anggaran meng-absorb shock dari luar. Sampai sekarang yang absorb adalah APBN pemerintah," ujarnya.