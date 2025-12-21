Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Kenal Lelah, Pertamina Berhasil Salurkan BBM ke Wilayah Takengon

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |19:42 WIB
Tak Kenal Lelah, Pertamina Berhasil Salurkan BBM ke Wilayah Takengon
PT Pertamina (Persero) mengerahkan transportasi dengan berbagai armada untuk memasuki wilayah Takengon. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengerahkan transportasi dengan berbagai armada (multi-moda) untuk memasuki wilayah Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Meski akses jalan masih terbatas akibat kerusakan infrastruktur pascabencana, Pertamina berhasil memasuki wilayah Takengon, Jumat 19 Desember 2025.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan, pengangkutan BBM yang berasal dari Integrated Terminal Medan dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat Air Tractor dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.

Setibanya di Bandara Rembele, BBM dipindahkan oleh petugas ke mobil tangki berukuran medium 8.000 liter (8 KL), untuk selanjutnya didistribusikan melalui jalur darat ke SPBU dan posko penanganan bencana di Bener Meriah dan Takengon. Mobil tangki medium digunakan untuk mempermudah manuver melalui jalan yang masih terbatas.

BBM Bencana

“Distribusi BBM dari Bandara Rembele menuju Aceh Tengah menggunakan mobil tangki menempuh waktu sekitar satu jam. Saat ini, kondisi jalur dari Bandara Rembele menuju Aceh Tengah relatif aman dan dapat dilalui oleh mobil tangki,” ungkap Fahrougi, Minggu (21/12/2025).

Dia menjelaskan, sebanyak 29.500 liter BBM tiba di Takengon. Dari pasokan tersebut, sejumlah 13.500 liter BBM yang terdiri dari Pertalite dan Biosolar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di SPBU.

Sementara, 16 ribu liter BBM jenis Pertalite dan Biosolar dialokasikan untuk posko penanganan darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komando Distrik Militer (Kodim) untuk penanganan pascabencana.

“Penyaluran BBM menjangkau empat SPBU, yakni dua SPBU di Kabupaten Bener Meriah dan dua SPBU di Takengon. Kami berharap pasokan ini dapat menjaga kebutuhan energi bagi masyarakat, di tengah keterbatasan akses jalan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
