Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kuota BBM Subsidi 2026 Dipangkas, Pertalite Jadi 29,2 Juta KL

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:52 WIB
Kuota BBM Subsidi 2026 Dipangkas, Pertalite Jadi 29,2 Juta KL
Kuota BBM Subsidi 2026 Dipangkas, Pertalite Jadi 29,2 Juta KL (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Dengan pemangkasan ini, kuota untuk Pertalite turun 6,28 persen dan solar bersubsidi turun 1,32 persen.

“Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Wahyudi menjelasan, kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi untuk 2026 sebesar 18.636.500 kilo liter (kl), turun 1,32 persen apabila dibandingkan dengan kuota solar subsidi tahun 2025 sebesar 18.885.000 kl.

Kemudian, kuota untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kl, turun 6,28 persen apabila dibandingkan dengan kuota Pertalite tahun 2025 sebesar 31.230.017 kl.

Berbeda dengan kedua BBM bersubsidi tersebut, untuk kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen dari 525 ribu kl pada 2025 menjadi 526 ribu kl pada 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197961/menkeu_purbaya-8Qiz_large.jpg
Bertemu Wamen ESDM, Purbaya: Bahas soal Skema Subsidi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197561/spbu_shell-fg8F_large.jpg
Skema Baru Kuota Impor BBM SPBU Swasta, Ini Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197098/bbm_shell-V4wi_large.jpg
ESDM Ubah Skema Kuota Impor BBM Swasta Jadi Periodik, Tak Lagi Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196868/pabrik-7R6l_large.jpg
Kurangi Ketergantungan BBM, Anak Usaha PTPN I Produksi Bioetanol 99,9%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194472/impor_bbm_di_2026-xfXY_large.jpeg
4 Fakta Indonesia Stop Impor Solar  di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193922/bbm_pertamina-UpA5_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Catat Pertamax Tembus 21 Ribu per Hari di Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement