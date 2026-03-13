Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut Impor BBM dari AS Butuh Waktu 40 hari Sampai Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |21:27 WIB
Bahlil Sebut Impor BBM dari AS Butuh Waktu 40 hari Sampai Indonesia
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan impor BBM dari Amerika membutuhkan waktu yang lebih panjang ketimbang impor dari Timur Tengah.

Selisih waktu pengiriman minyak mentah dari kedua mencapai 20 hari. Jika pengirim minyak mentah dari Timur Tengah memerlukan waktu 2-3 minggu paling lama sampai ke Indonesia, maka minyak impor dari Amerika memerlukan waktu pengiriman hingga 40 hari, baru tiba di Indonesia.

"Memang tantangannya adalah kalau dari Amerika lebih lama, mencapai 40 hari. Kalau dari Middle East itu 2-3 minggu. Tetapi sekarang kita bikin kontrak jangka panjang," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bahlil mengatakan total impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah mencapai 20 persen dari total impor minyak mentah di Indonesia. Sementara sisanya didapatkan dari sumber-sumber lain termasuk Indonesia. 

"Jadi minyak mentanya itu 20 persen memang dari Middle East. Sisanya kita dapat dari Angola, Nigeria, Brazil, kemudian sebagian Amerika, sebagian dari Malaysia. Jadi itu pun kita sudah dapat penggantinya," lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206801/presiden_prabowo-S5mM_large.jpg
Prabowo Bakal Hemat BBM Imbas Konflik Timur Tengah, WFH Jadi Opsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206502/pertalite-sUVN_large.jpg
Harga BBM Pertalite Tetap Rp10.000 hingga Akhir Maret, Setelah Itu Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206563/menteri_esdm_bahlil-9gIt_large.jpg
Stok BBM Cukup 23 Hari, Bahlil: Tak Perlu Panic Buying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206304/luhut-A9sv_large.png
Luhut Tegaskan Cadangan BBM Indonesia Aman, Tak Ada Krisis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206133/menkeu_purbaya-Iguy_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205883/bahlil-0zXE_large.jpg
Beda dengan Purbaya, Bahlil Pastikan Harga BBM Pertalite Tak Naik meski Minyak Dunia Tembus USD100
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement