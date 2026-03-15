YLKI Minta Pertamina Pastikan BBM dan LPG Tersedia Jelang Lebaran

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |12:37 WIB
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan BBM dan LPG jelang Lebaran 2026. Hal ini mengingat momentum Lebaran diprediksi akan memicu lonjakan mobilitas dan ekonomi masyarakat. 

”Dalam kondisi ini, penggunaan konsumsi BBM dan LPG tentu meningkat secara signifikan. Makanya, Pertamina juga harus bersiap,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Jaga Kelancaran Distribusi BBM dan LPG 

Niti mencontohkan, langkah Pertamina yang menyiagakan ribuan SPBU dan agen LPG. Dalam pandangan YLKI, langkah tersebut sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi selama arus mudik dan balik lebaran 2026. Apalagi, kata Niti, sebagian besar SPBU dan agen LPG tersebut harus beroperasi 24 jam. 

”Dari sisi perlindungan konsumen, langkah Pertamina ini sebagai bentuk antisipasi untuk memastikan keandalan dan kecukupan pasokan, stabilitas, distribusi,” ungkap Niti. 

Meski demikian, Niti menyebut beberapa catatan. Pertama, Pertamina harus memastikan distribusi merata, terutama di jalur-jalur mudik; Kedua, melakukan pengawasan terhadap kualitas dan takaran; Dan ketiga, siap tanggap atas aduan atau keluhan konsumen. 

Selain itu, Niti juga berharap agar dalam kondisi geopolitik seperti sekarang, Pemerintah dan Pertamina bisa terus menjaga ketahanan energi secara berkelanjutan. “Jadi, bukan hanya saat momentun Lebaran saja,” ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206808/menteri_esdm_bahlil-1cVd_large.jpg
Bahlil Sebut Impor BBM dari AS Butuh Waktu 40 Hari Sampai Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206801/presiden_prabowo-S5mM_large.jpg
Prabowo Bakal Hemat BBM Imbas Konflik Timur Tengah, WFH Jadi Opsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206502/pertalite-sUVN_large.jpg
Harga BBM Pertalite Tetap Rp10.000 hingga Akhir Maret, Setelah Itu Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206563/menteri_esdm_bahlil-9gIt_large.jpg
Stok BBM Cukup 23 Hari, Bahlil: Tak Perlu Panic Buying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206304/luhut-A9sv_large.png
Luhut Tegaskan Cadangan BBM Indonesia Aman, Tak Ada Krisis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206133/menkeu_purbaya-Iguy_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi 
