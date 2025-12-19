Advertisement
HOT ISSUE

Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |07:19 WIB
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Reputasi Pertamina di panggung global tak lepas dari peran tim Investor Relations (IR) yang membangun trust di ekosistem finansial global. Hal tersebut kemudian jadi salah satu faktor penting yang membuat Pertamina memiliki nilai strategis di mata investor.

VP Investor Relations PT Pertamina (Persero) Juferson Victor Mangempis mengatakan, fungsi Investor Relations Pertamina menjalankan peran unik. Sebab, tidak hanya menjadi penghubung strategis antara Pertamina sebagai perusahaan non-listed dengan investor (bond holder), tetapi juga menjalankan peran parenting bagi fungsi-fungsi Investor Relations di Pertamina Group yang sudah go public (Tbk). 

“Ini kombinasi unik, karena membutuhkan penguasaan strategi membangun relasi dengan debt investor maupun equity investor,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Juferson, kompleksitas peran Investor Relations Pertamina semakin meningkat seiring dinamika global, termasuk perubahan lanskap pendanaan pascakrisis finansial 2007/2008 yang mendorong dominasi debt funding dan menjadikan Debt IR Capability sebagai kompetensi kunci bagi perusahaan global. 

“Karena itulah kami mengembangkan konsep Investor Relations House yang menjadi framework implementasi best practices IR di Pertamina,” jelasnya. 

 

