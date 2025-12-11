Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESG Rating Pertamina Naik ke BBB Berkat Penguatan Tata Kelola hingga Langkah Dekarbonisasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:17 WIB
ESG Rating Pertamina Naik ke BBB Berkat Penguatan Tata Kelola hingga Langkah Dekarbonisasi
ESG Rating Pertamina Naik ke BBB (Foto: Okezone)




JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat pencapaian penting saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 dengan kenaikan MSCI ESG Rating dari BB menjadi BBB. Sementara dari lembaga rating lainnya, Sustainalytics, memberi ESG Risk Rating 23,4 untuk Pertamina yang masuk kategori Medium Risk, yang menempatkan Pertamina di peringkat 1 dari 57 perusahaan dalam sub-industri minyak dan gas terintegrasi.

Pengakuan ganda dari dua lembaga pemeringkat ESG terkemuka dunia ini menegaskan posisi Pertamina sebagai perusahaan migas terintegrasi dengan kinerja keberlanjutan yang baik di kelompok industrinya. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa pencapaian ini adalah validasi internasional atas arah transformasi yang ditempuh perusahaan. 

Peningkatan peringkat ini menandai penguatan signifikan kinerja keberlanjutan Pertamina, termasuk tata kelola, pengelolaan lingkungan, dan program sosial yang konsisten dilakukan di seluruh lini bisnis. 

Kenaikan rating ini sekaligus menunjukkan kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap arah transformasi Pertamina sebagai perusahaan energi yang semakin berkelanjutan. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa capaian ESG Rating ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam memperkuat praktik keberlanjutan perusahaan. 

 

Halaman:
1 2 3






