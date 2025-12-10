Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera

PT Pertamina (Persero) terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, termasuk saat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. (Foto: Okezone.com/BNPB)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, termasuk saat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Berbagai langkah dan inisiatif dilakukan, sekaligus menjaga pasokan energi tetap berjalan lancar di tengah situasi sulit.

“Pertamina tidak hanya menjalankan perannya sebagai BUMN penyedia energi, tetapi juga menunjukkan empati mendalam sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang siap membantu masyarakat menghadapi masa-masa sulit akibat bencana,” ujar Pengamat Ekonomi Sri Maryati, Rabu (10/12/2025).

Menurut Sri, kehadiran fisik BUMN di lokasi bencana menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk rakyat.

“Kehadiran fisik BUMN di lokasi bencana menunjukkan negara hadir dan bekerja, sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mengirim ribuan kiloliter bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Sebanyak 3.000 KL biosolar, 1.400 KL Pertamax, dan 3.000 KL Pertalite dikirim ke Sibolga, Sumatera Utara, sementara 6.500 KL solar B40, Pertalite, dan Pertamax menuju Meulaboh dan Krueng, memastikan pasokan energi tetap terjaga bagi masyarakat terdampak.