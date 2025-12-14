Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |15:20 WIB
Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang
Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Foto: Okezone)




JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyalurkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menerangi posko penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (13/12/2025). 

Bantuan tersebut terdiri dari 7 paket PLTS, masing-masing dilengkapi dengan panel surya berkapasitas 590 Wp, inverter 1.000 Wp, dan baterai 2.000 Wh. 

Pertamina juga memberikan bantuan 7 paket Solar LED 40 watt yang dapat bertahan selama 8 jam/ hari.

"Kehadiran PLTS ini diharapkan dapat menyediakan sumber energi yang andal dan berkelanjutan untuk menunjang berbagai kebutuhan penting di lokasi pengungsian," demikian dikutip dari akun Instagram resmi Pertamina, Minggu (14/12/2025). 

Energi yang dialirkan PLTS kini menopang 4 sektor vital, yaitu operasional dapur umum, penerangan tenda pengungsian masyarakat, penerangan Water Treatment Plant (WTP), dan operasional posko-posko penanganan bencana.

Tak hanya di Aceh Tamiang, Pertamina juga menyalurkan bantuan berupa 5 paket PLTS guna mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Kelima paket tersebut masing-masing dilengkapi dengan panel surya berkapasitas 590 Wp, inverter 1.000 Wp, dan baterai 2.000 Wh.

 

