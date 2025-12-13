Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |14:13 WIB
Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru
Presiden Prabowo telah mengunjungi para pengungsi serta memastikan penanganan bencana berjalan dengan maksimal. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia dipastikan aman. Hal ini disampaikan pada rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di sela-sela kunjungan dan penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Presiden juga meminta kesiapan jaringan telekomunikasi dan komunikasi agar tetap lancar selama periode libur panjang.

“Jadi beliau juga ingin memastikan ini sudah minggu kedua menjelang Natal dan Tahun Baru semua fasilitas-fasilitas umum, beliau ingin memastikan kemudian ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia, kemudian masalah telekomunikasi, komunikasi, beliau minta untuk itu terus diperhatikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai ratas, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo turut menyoroti peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi peningkatan curah hujan di sejumlah daerah selama periode Natal dan Tahun Baru. Presiden meminta informasi tersebut menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta bahan makanan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama perayaan Nataru.

“Termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan untuk juga menjadi perhatian. Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” pungkas Prasetyo.

 

