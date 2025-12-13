Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |13:05 WIB
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
Ada 10 kota tujuan untuk mudik gratis di Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang sudah menunggu untuk ikut program mudik gratis dengan bus bisa segera mendaftarkan diri melalui website www.nusantara.kemenhub.go.id . Ada 10 kota tujuan untuk mudik gratis di Natal dan Tahun Baru.

"Pendaftaran mulai 12 Desember 2025, jam 14.00 WIB. Kuota dibuka bertahap tiap jam 08.00 sampai habis. Gas daftar, mudik lancar!" tulis Ditjen Perhubungan Darat melalui Instagram-nya, Sabtu (13/12/2025).

Berikut 10 Kota Tujuan Mudik Gratis:

1. Cilacap

2. Purwekerto

3. Surabaya

4. Malang

5. Madiun

6. Solo

7. Yogyakarta

8. Semarang

9. Wonogiri

10. Wonosobo

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kembali mengajak masyarakat untuk segera mendaftar dan memanfaatkan fasilitas Mudik Gratis Nataru 2025/2026. Tahun ini Kemenhub menyiapkan kuota mudik gratis dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor melalui moda darat, kereta api, dan laut.

Menhub Dudy berharap kuota yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan maupun oleh para operator transportasi terkait, sehingga kuota penyelenggaraan Program Mudik Gratis dapat terisi dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat.

 

