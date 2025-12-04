Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026

JAKARTA - Link resmi, syarat dan cara daftar mudik gratis KAI Nataru 2025/2026. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengadakan program mudik gratis untuk periode Natal 2025 Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Program tersebut untuk moda bus, kereta api, hingga kapal laut.

Program mudik gratis motor dengan kereta api alias Motis saat ini telah dibuka pada 1 Desember 2025.

Sedangkan untuk program mudik gratis lainnya masih belum. Masyarakat dapat menantikan informasi selanjutnya melalui link resminya.

Link Daftar Mudik Gratis Nataru 2025/2026

Pendaftaran program mudik gratis Kemenhub periode Nataru 2025/2026 bisa dilakukan melalui website berikut ini: https://nusantara.kemenhub.go.id/mudik-gratis/v2.

Di mana terdapat menu mudik gratis untuk penumpang dan mudik motor gratis untuk kendaraan roda dua.

Moda transportasi yang tersedia adalah angkutan darat dengan bus, angkutan laut dengan kapal, dan kereta api.